Мостовой прокомментировал интерес к Головину от «Боруссии»

Бывший российский футболист Александр Мостовой, который успел в молодости поиграть в Европе, прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Монако» Александру Головину со стороны дортмундской «Боруссии».

«Слышал об этом, и в этом нет ничего удивительного. Чемпионат Франции слабым я не назову, это сложный турнир и это все прекрасно знают. Но Александр чувствует себя в «Монако» очень уверенно», - цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Он добавил, что сейчас «Боруссия» котируется выше, чем «Монако» и поэтому если у россиянина есть шанс – нужно переезжать в Германию, тем более его возраст прямо сейчас позволяет переехать в более статусный клуб.