Корнеев уверен, что Головин не перейдёт в «Боруссию»

Российский тренер Игорь Корнеев поразмыслил по поводу возможного перехода российского полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию». Сегодня в сети появилась информация об интересе клуба к игроку.

«Лично я считаю, что это шаг назад. Вряд ли «Боруссия» заплатит за Головина 30 млн евро, которые за него когда-то заплатил «Монако», и зачем ему уходить из команды, где ему комфортно?», - цитирует Корнеева «Матч-ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне у Головина за «Монако» четыре гола и шесть ассистов во всех турнирах, в которых участвуют монегаски.