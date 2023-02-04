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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Клермоном»

04 Февраля 2023 • 22:21 Комментировать
Клермон
...
Монако
Через 15 ч. 1 мин.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин – в заявке своей команды на завтрашний матч с «Клермоном». Заявку опубликовала пресс-служба монегасков.

Гостевой матч «Монако» против «Клермона» состоится 5 февраля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Напомним, что в текущем сезоне у россиянина четыре забитых гола и шесть ассистов во всех матчах за «Монако» во всех турнирах. Его клуб в чемпионате Франции движется на четвёртой строчке, набрав после 21 матча 41 очко. Отставание от третьего места, на котором разместился «Ланс» - четыре очка.

«Клермон» занимает 10 строчку с 30 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Клермон Александр Головин
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