Тарханов посоветовал Головину сменить «Монако» на «Боруссию»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал слухи о том, что полузащитником «Монако» Александром Головиным заинтересовались в европейском топ-клубе – в дортмундской «Боруссии».

«Думаю, ему стоит переходить, если такой вариант действительно есть. Всё-таки это «Боруссия», да и Бундеслига интереснее, чем чемпионат Франции», - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Специалист добавил, что Головин обладает огромным опытом игры в Европе, в Дортмунде хорошая команда, к которой россиянин сможет адаптироваться.

В текущем сезоне у Головина четыре забитых гола и шесть ассистов.