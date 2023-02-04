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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тарханов посоветовал Головину сменить «Монако» на «Боруссию»

04 Февраля 2023 • 20:47 Комментировать
Клермон
...
Монако
Через 17 ч. 18 мин.

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал слухи о том, что полузащитником «Монако» Александром Головиным заинтересовались в европейском топ-клубе – в дортмундской «Боруссии».

«Думаю, ему стоит переходить, если такой вариант действительно есть. Всё-таки это «Боруссия», да и Бундеслига интереснее, чем чемпионат Франции», - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Специалист добавил, что Головин обладает огромным опытом игры в Европе, в Дортмунде хорошая команда, к которой россиянин сможет адаптироваться.

В текущем сезоне у Головина четыре забитых гола и шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Александр Тарханов Александр Головин
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КЛЕРМОН МОНАКО
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