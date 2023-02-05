Валерий Новиков считает, что Головину стоит перейти в «Боруссию»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в «Боруссию» Дортмунд.

«Решать, конечно, только Головину, но «Боруссия» — неплохая команда. Мне кажется, что она выше уровнем, чем «Монако». Если же у Головина правда есть предложение от «Боруссии», то ему вполне можно его принять», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что сейчас чемпионат Германии стал сильнее по уровню, немецкие клубы демонстрируют хороший футбол.

В нынешнем сезоне 26-летний Головин принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет шесть ассистов.