​Головин попал в основной состав «Монако» на матч с «Клермоном»

В воскресенье в чемпионате Франции «Монако» будет проводить гостевой матч против «Клермона». Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

Полностью стартовый состав «Монако» будет выглядеть так: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике, Камара, Фофана, Диатта, Головин, Минамино, Эмболо.

Матч между «Клермоном» и «Монако» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В сезоне 2022/2023 Александр Головин провёл за «Монако» 29 матчей. В них россиянин забил четыре гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.