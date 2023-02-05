Результативная передача Головина помогла «Монако» быстро обыграть «Клермон»

Постоянно набирающий очки «Клермон» в воскресенье противостоял «Монако» в 22-м туре Лиги 1. Гости резво начали игру и к 13-й минуте обеспечили себе победу. После подачи со штрафного Гильермо Марипан головой вколотил мяч в сетку. Вскоре «Монако» контратаковал, Александр Головин прострелил на Бреля Эмболо, который в падении головой удвоил счет. Кайо запустил мяч в голкипера, имея хороший момент. Тут же Головин с нескольких метров пробил мимо рамки.

После перерыва остроты было гораздо меньше, гости забили снова, но гол Кевина Фолланда отменили из-за офсайда.

«Монако» оставил «Клермон» на 10-м месте, а сам закрепился в топ-четверке.