Результативная передача Головина помогла «Монако» быстро обыграть «Клермон»

Постоянно набирающий очки «Клермон» в воскресенье противостоял «Монако» в 22-м туре Лиги 1. Гости резво начали игру и к 13-й минуте обеспечили себе победу. После подачи со штрафного Гильермо Марипан головой вколотил мяч в сетку. Вскоре «Монако» контратаковал, Александр Головин прострелил на Бреля Эмболо, который в падении головой удвоил счет. Кайо запустил мяч в голкипера, имея хороший момент. Тут же Головин с нескольких метров пробил мимо рамки.
После перерыва остроты было гораздо меньше, гости забили снова, но гол Кевина Фолланда отменили из-за офсайда.
«Монако» оставил «Клермон» на 10-м месте, а сам закрепился в топ-четверке.
Протокол игры
|3'Марипан Гильермо (0:1)
|13'Эмболо Брель (0:2)
Диао Мори•Ожье Флоран•Ветеска Матеуш•Кофрие Максимилиано•Аллевина Джим•Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Маньен Йоанн•Хауи Саиф-Эдин• 83'Чам Мухаммед63' (Бела Жереми (63') •Маурер Айман78' (Зеффан Мехди (78') •Киэ Грежон78' (Андрич Комнен (78')
Запасные: Сиссе Сулейман•Камдем Оливер•Baila Diallo•Джоко Упарин
Нюбель Александр•Агилар Рубен• 75'Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике•Диатта Крепин90' (Желсон Мартиньш (90') •Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII•Головин Александр•Минамино Такуми 85'85' (Фолланд Кевин (85') •Эмболо Брель
05 февраля. Стадион "Габриэль Монтпье".
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