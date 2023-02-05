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Чемпионат Франции. Лига 1

Результативная передача Головина помогла «Монако» быстро обыграть «Клермон»

05 Февраля 2023 • 16:55 Комментировать
Клермон
0:2
Монако
окончен

Постоянно набирающий очки «Клермон» в воскресенье противостоял «Монако» в 22-м туре Лиги 1. Гости резво начали игру и к 13-й минуте обеспечили себе победу. После подачи со штрафного Гильермо Марипан головой вколотил мяч в сетку. Вскоре «Монако» контратаковал, Александр Головин прострелил на Бреля Эмболо, который в падении головой удвоил счет. Кайо запустил мяч в голкипера, имея хороший момент. Тут же Головин с нескольких метров пробил мимо рамки.

После перерыва остроты было гораздо меньше, гости забили снова, но гол Кевина Фолланда отменили из-за офсайда.

«Монако» оставил «Клермон» на 10-м месте, а сам закрепился в топ-четверке.

Протокол игры  
Клермон0:2Монако
  3'Марипан Гильермо (0:1)
  13'Эмболо Брель (0:2)
Диао МориОжье ФлоранВетеска МатеушКофрие МаксимилианоАллевина ДжимВивальдо Боргес до Сантос НетоМаньен ЙоаннХауи Саиф-Эдин  83'Чам Мухаммед 63' (Бела Жереми ( 63') Маурер Айман 78' (Зеффан Мехди ( 78') Киэ Грежон 78' (Андрич Комнен ( 78')
Запасные: Сиссе СулейманКамдем ОливерBaila DialloДжоко Упарин
Нюбель АлександрАгилар Рубен  75'Дисаси АксельМарипан ГильермоКайо ЭнрикеДиатта Крепин 90' (Желсон Мартиньш ( 90') Фофана ЮссуфКамара Мохамед VIIГоловин АлександрМинамино Такуми  85' 85' (Фолланд Кевин ( 85') Эмболо Брель
Запасные: Якобс ИсмаилБоаду МиронЛукас ЖанМатазо ЭлиоМатсима КрисленДидийон ТомасАклиуш МанесБен-Йеддер Виссам
05 февраля. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Клермон Александр Головин
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