Чанов считает, что Головину стоит перейти в дортмундскую «Боруссию»

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал слухи о переходе Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Головину надо самому решать переходить в дортмундскую «Боруссию» или нет. Немецкий чемпионат предпочтительнее французского. Если Александр хочет попробовать свои силы в Германии, то почему бы и не перейти», — приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

По его мнению, «Боруссия» является статусной командой, отметив, что россиянин подходит под стиль местного чемпионата со своей техникой и решительностью в борьбе. Чанов считает, что Головину хватит физики и скорости мысли, чтобы закрепиться в Бундеслиге.

Напомним, что Александр выступает за «Монако» с 2018 года, проведя в нынешнем сезоне 30 матчей во всех состязаниях при четырёх голах с семью ассистами. Ранее об интересе «Боруссии» из Дортмунда рассказал агент полузащитника Александр Клюев.