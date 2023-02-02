Корнеев: «Головин — суперталантливый футболист, но, видимо, сейчас у него другие приоритеты»

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев высказался о полузащитнике французского клуба Александре Головине.

«Александр — суперталантливый футболист. К сожалению, ему не хватает времени вкладывать в себя индивидуально. Видимо, другие приоритеты. Он должен тщательнее заботиться о своем теле, в первую очередь во избежание травм. В плане мотивации тоже есть над чем работать», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро. По мнению функционера, в России сейчас нет игроков с такой стоимостью, и трансферный рекорд Головина будет перебит не скоро.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть ассистов.