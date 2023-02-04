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Каррера: «Головин бы усилил любой топ-клуб»

04 Февраля 2023 • 19:43 Комментировать
Клермон
...
Монако
Через 17 ч. 9 мин.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слухи об интересе к российскому полузащитнику «Монако» от дортмундской «Боруссии».

«Он в «Монако» полностью окреп как игрок и адаптировался к европейскому футболу. В ближайшие годы перед ним откроются все двери. Не сомневаюсь, что он сможет усилить любой топ-клуб в будущем», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

Он добавил, что прямо сейчас российский полузащитник является лучшим футболистом в «Монако», ключевым игроком монегасков.

Отметим, что в текущем сезоне Головин регулярно играет за свой клуб, на его счету четыре гола и шесть ассистов во всех турнирах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Массимо Каррера Александр Головин
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КЛЕРМОН МОНАКО
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