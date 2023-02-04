Булыкин: «Головин может много где поиграть, не только в Бундеслиге»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил перспективы российского полузащитника «Монако» Александра Головина заиграть в Бундеслиге. Сегодня в СМИ появились новости о том, что атакующим полузащитником монегасков всерьёз заинтересовалась дортмундская «Боруссия».

«Он много где мог бы себя найти и не только в Бундеслиге. Головин – хороший футболист, имеющий огромный опыт игры за рубежом. Сейчас он уже адаптирован к европейскому футболу, а значит, может сыграть в любом европейском клубе. Правда, часто от слухов до перехода проходит очень много времени, а иногда перехода вообще не случается», - цитирует Булыкина «Матч-ТВ».

В текущем сезоне Головин - железный игрок основы «Монако», на его счету четыре забитых гола и шесть ассистов.