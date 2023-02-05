Головин сделал 10 голевых действий в Лиге 1 за сезон второй раз в карьере

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в сегодняшнем матче против «Клермона» сделал голевой пас на Бреля Эмболо – этот ассист стал для россиянина шестым в текущем сезоне в чемпионате Франции. Также у него есть четыре забитых гола.

До этого Головину покорялось такое достижение только в сезоне 2020/21 – тогда он забил пять голов и отдал девять ассистов. Напомним, Головин – игрок «Монако» с лета 2018 года.

Игра «Клермона» и «Монако» в рамках Лиги 1 продолжается, вот-вот начнётся второй тайм. Пока монегаски ведут – 2:0, следите за событиями матча в трансляции от портала Liveresult.