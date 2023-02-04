Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Глеб: «Головин будет только рад оказаться в Бундеслиге»

04 Февраля 2023 • 23:49 Комментировать
Клермон
...
Монако
Через 13 ч. 7 мин.

Бывший белорусский полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал вести о том, что Александром Головиным из «Монако» интересуется немецкий гранд – дортмундская «Боруссия».

«Атмосфера там особая, да и «Боруссия» будет сильнее «Монако». Все стремятся играть на этом стадионе в этом клубе, чувствовать высокую трибуну позади тебя, которая как стена — это всё куча эмоций. Головин, в случае перехода, прочувствует это и будет только рад оказаться в Бундеслиге. Это хороший вариант для прогресса», - цитирует Глеба Metaratings.

Головин выступает за «Монако» уже пятый год, в текущем сезоне россиянин – железный игрок основного состава монегасков, на его счету – свыше 20 матчей за свой клуб во всех турнирах, четыре гола и шесть ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Александр Глеб Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЛЕРМОН МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Боруссия М Боруссия М
Шальке 04 Шальке 04
0
0
1.82 4.10 4.00
Видео
05.02.23 в 17:30
Штутгарт Штутгарт
Вердер Вердер
2.14 3.75 3.25
Видео
05.02.23 в 19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария Бавария
5.40 5.40 1.49
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
01:34 · Германия. Бундеслига
«Реал» работает только над одним дорогостоящим трансфером
01:03 · Германия. Бундеслига
«Шальке» обновил антирекорд Бундеслиги
00:21 · Германия. Бундеслига
Адейеми установил рекорд Бундеслиги по скорости
04 Февраля
23:49 · Германия. Бундеслига
Глеб: «Головин будет только рад оказаться в Бундеслиге»
22:26 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» и «Шальке» выдали весёлую нулевую ничью
21:25 · Германия. Бундеслига
​«Вольфсбург» - «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 5 февраля 2023
20:55 · Германия. Бундеслига
Мостовой прокомментировал интерес к Головину от «Боруссии»
20:47 · Германия. Бундеслига
Тарханов посоветовал Головину сменить «Монако» на «Боруссию»
19:42 · Германия. Бундеслига
​Мостовой высказался об интересе «Боруссии» к Головину
19:30 · Германия. Бундеслига
«Бохум» разгромил «Хоффенхайм» в самом результативном матче дня
19:29 · Германия. Бундеслига
«Унион» возглавил Бундеслигу, выиграв четвёртый матч подряд
19:28 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» устроил «Герте» разгром
19:26 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» с «РБ Лейпцигом» провели «сухой» матч
19:24 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда забила 5 мячей конкурентам из «Фрайбурга»
19:18 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» отреагировала на гол Алле в официальном матче
Все новости
Рекомендуем