Глеб: «Головин будет только рад оказаться в Бундеслиге»

Бывший белорусский полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал вести о том, что Александром Головиным из «Монако» интересуется немецкий гранд – дортмундская «Боруссия».

«Атмосфера там особая, да и «Боруссия» будет сильнее «Монако». Все стремятся играть на этом стадионе в этом клубе, чувствовать высокую трибуну позади тебя, которая как стена — это всё куча эмоций. Головин, в случае перехода, прочувствует это и будет только рад оказаться в Бундеслиге. Это хороший вариант для прогресса», - цитирует Глеба Metaratings.

Головин выступает за «Монако» уже пятый год, в текущем сезоне россиянин – железный игрок основного состава монегасков, на его счету – свыше 20 матчей за свой клуб во всех турнирах, четыре гола и шесть ассистов.