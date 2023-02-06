Рианчо: «Головин уже может сделать следующий шаг и перейти в клуб из более сильного чемпионата»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Думаю, Головин уже может сделать следующий шаг и перейти в клуб из более сильного чемпионата. Но многое зависит от того, как он адаптируется к новым условиям», — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По словам тренера, некоторые игроки не могут адаптироваться к более сильному первенству, отметив, что Головину также может помешать высокая травматичность, на что с опаской смотрят во многих европейских коллективах.

Напомним, что ранее об интересе от «Боруссии» рассказал агент Головина Александр Клюев. В составе «Монако» российский полузащитник выступает с 2018 года.