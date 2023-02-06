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Чемпионат Франции. Лига 1

Рианчо: «Головин уже может сделать следующий шаг и перейти в клуб из более сильного чемпионата»

06 Февраля 2023 • 13:36 Комментировать
Клермон
0:2
Монако
окончен

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Думаю, Головин уже может сделать следующий шаг и перейти в клуб из более сильного чемпионата. Но многое зависит от того, как он адаптируется к новым условиям», — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По словам тренера, некоторые игроки не могут адаптироваться к более сильному первенству, отметив, что Головину также может помешать высокая травматичность, на что с опаской смотрят во многих европейских коллективах.

Напомним, что ранее об интересе от «Боруссии» рассказал агент Головина Александр Клюев. В составе «Монако» российский полузащитник выступает с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Рауль Рианчо
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