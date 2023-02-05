​Головин: «Рад победе и своей голевой передаче»

Полузащитник Александр Головин дал комментарий после гостевой победы «Монако» над «Клермоном» со счётом 2:0 в календарном матче чемпионата Франции.

«Хорошая игра, рад победе и своей голевой передаче. Были ещё моменты, когда можно было забивать, но самое главное, что выиграли и набрали три очка», - сказал Головин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. В 22 прошедших турах чемпионата «красно-белые» смогли набрать 44 зачётных балла.

Добавим, что Александр Головин проводит в «Монако» уже пятый сезон. Россиянин перебрался в стан монегасков из ЦСКА после чемпионата мира в 2018 году.