Головин сыграл почти весь матч «Монако» с «Осером», россиянина заменили в конце встречи

Полузащитник «Монако» Александр Головин провёл почти весь матч против французского «Осера» в рамках Лиги 1. Россиянин был заменён на 90-й минуте встречи на Кевина Фолланда, голами и ассистами за проведённое на поле время Головин не отметился.

Что касается результата матча, то монегаски одержали трудовую победу над аутсайдером лиги – 3:2. Победа позволила клубу сохранить четвёртое место в чемпионате Франции и набрать 41 очко. Отставание от третьего места, на котором расположился «Ланс» - четыре очка, от второго, которое занял «Марсель» - пять. Лидирует в лиге «ПСЖ» - 51 очко.

Напомним, в Лиге 1 у Головина четыре забитых гола и пять ассистов.