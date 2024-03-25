Испанский топ-клуб нацелился на хавбека «Аталанты» Эдерсона

Бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает Marca, «Атлетико» с прошлого сезона занимается поиском игрока в центр поля. По данным источника, «матрасники» заинтересованы в приглашении Эдерсона и предстоящим летом попытаются приобрести 24-летнего игрока «Аталанты».

В сезоне-2023/24 Эдерсон провел 36 матчей в футболке «Аталанты», стал автором шести голов и одного ассиста.

Действующее трудовое соглашение бразильца с клубом из Бергамо истекает летом 2026 года. Рыночная стоимость Эдерсона, по данным Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за полузащитником следит туринский «Ювентус».