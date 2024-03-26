«Вильярреал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Даниэлем Парехо.

Сообщается, что новое соглашение 34-летнего футболиста с испанским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

Напомним, Парехо выступает за «Вильярреал» с лета 2020 года, ранее он представлял «Валенсию», «Хетафе» и мадридский «Реал».

В текущем сезоне полузащитник провёл 33 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

После 29 туров испанской Ла Лиги «Вильярреал» занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от еврокубковой шестёрки на восемь очков.