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«Вильярреал» продлил контракт с Парехо официально

26 Марта 2024 • 15:13 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
01.04 22:00

«Вильярреал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Даниэлем Парехо.

Сообщается, что новое соглашение 34-летнего футболиста с испанским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

Напомним, Парехо выступает за «Вильярреал» с лета 2020 года, ранее он представлял «Валенсию», «Хетафе» и мадридский «Реал».

В текущем сезоне полузащитник провёл 33 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

После 29 туров испанской Ла Лиги «Вильярреал» занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от еврокубковой шестёрки на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Даниэль Парехо

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ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИКО М
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