Анри: Гризманн – самый недооценённый игрок в мире

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри высказался о нападающем «Атлетико» Антуане Гризманне.

- Думаю, что Антуан – самый недооценённый игрок в мире. Есть Килиан Мбаппе, его всегда хвалят. Иногда даже ищу повод, чтобы его покритиковать. Но вы посмотрите на голы и передачи Гризманна. Он играл в атаке на четырёх позициях. Кто так еще может?, - приводит слова Анри Le Parisien..

Ну счету Гризманна в нынешнем сезоне 18 голов и семь ассистов на партнёров. Француз является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро, а его контракт с «Атлетико» действует до 2026 года.