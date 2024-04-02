Подошла к концу худшая с 2019 года безвыигрышная серия «Атлетико» в выездных матчах

Мадридский «Атлетико» одержал долгожданную гостевую победу.

Команда Диего Симеоне вырвала три очка в матче 30-го тура Ла Лиги, огорчив «Вильярреал» голом Сауля Ньигеса на последних минутах (2:1). Для «матрасников» это первый выигранный выездной поединок с января (1:0 с «Гранадой») во всех турнирах. Таким образом, согласно данным Opta, мадридцы завершили свою самую длительную безвыигрышную серию в гостях с 2019 года – шесть матчей (две ничьи и четыре поражения).

В настоящий момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги с 58 набранными очками. 10 апреля столичный коллектив примет на своём поле дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.