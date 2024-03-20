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Депай: «Если бы люди знали, как много я работаю над собой, то уважали бы меня больше»

20 Марта 2024 • 01:42 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
01.04 22:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай рассказал, как справляется с частыми травмами.

Нидерландец пропустил из-за мышечных проблем большинство матчей первой половины сезона. 30-летний форвард признался, что делает всё возможное, чтобы травм было меньше.

«Нужно избегать травм, чтобы не терять уверенность в собственном теле. Я провожу время в спортзале вовсе не с мыслями о том, что хотел бы стать бодибилдером – я лишь стараюсь делать то, что требует моё тело. Но я мало пишу об этом в социальных сетях. Если бы люди знали, сколько я работаю, чтобы выходить на поле, то меня, возможно, начали бы уважать больше», – цитирует Mundo Deportivo Депая.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Мемфис Депай

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