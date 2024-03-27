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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван лучший тренер Ла Лиги в марте

27 Марта 2024 • 21:52 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
01.04 22:00

В Испании определился лучший тренер по итогам марта. Им стал рулевой «Вильярреала» Марселино.

Также на эту награду претендовали Хави и Карло Анчелотти, возглавляющие «Барселону» и «Реал».

У «Вильярреала» в этом месяце было три матча в Ла Лиге, в которых не было потеряно ни одного очка. Повержены были «Гранада» (5:1), «Бетис» (3:2) и «Валенсия» (1:0).

Марселино руководит «Вильярреалом» с ноября 2023 года. Его команда в 29 турах набрала 38 баллов и находится на девятом месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Вильярреал» встретится с «Атлетико», матч пройдёт 1 апреля и начнётся в 22:00 по московскому времени.


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Карло Анчелотти Вильярреал Хави Эрнандес Марселино Гарсия Тораль ещё теги

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ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИКО М
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