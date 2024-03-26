Эрмосо всё ещё далёк от нового контракта с «Атлетико»

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо всё ещё далёк от того, чтобы подписать с клубом новый контракт. По информации от журналиста Фабрицио Романо, растёт вероятность, что испанец покинет «матрасников» в конце сезона на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на Эрмосо являются каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус». Впрочем, источник утверждает, что данная информация не соответствует действительности.

Также недавно ходили слухи о том, что Эрмосо в свои ряды хочет пригласить английская «Астон Вилла», которую тренирует испанец Унаи Эмери.