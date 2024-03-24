Английский клуб предложил контракт защитнику «Атлетико» Эрмосо

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо получил предложение от «Астон Виллы».

Информация об интересе бирмингемцев к 28-летнему игроку появилась на прошлой неделе. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Николо Скиры, «Астон Вилла» начала переговоры с испанцем, чей действующий контракт с «Атлетико» истекает по окончании сезона. «Вилланы» предложили центрбеку договор, рассчитанный до 2028 года.

Марио Эрмосо выступает за «матрасников» с 2019 года. В текущем сезоне футболист провёл 36 матчей за команду Диего Симеоне во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.