Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Английский клуб предложил контракт защитнику «Атлетико» Эрмосо

24 Марта 2024 • 01:53 Комментировать
Астон Вилла
...
Вулверхэмптон
30.03 20:30

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо получил предложение от «Астон Виллы».

Информация об интересе бирмингемцев к 28-летнему игроку появилась на прошлой неделе. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Николо Скиры, «Астон Вилла» начала переговоры с испанцем, чей действующий контракт с «Атлетико» истекает по окончании сезона. «Вилланы» предложили центрбеку договор, рассчитанный до 2028 года.

Марио Эрмосо выступает за «матрасников» с 2019 года. В текущем сезоне футболист провёл 36 матчей за команду Диего Симеоне во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Астон Вилла Марио Эрмосо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ВУЛВЕРХЭМПТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Садио Мане высказался о Клоппе Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Куртуа сделал важное заявление Анчелотти «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3
Спортивные новости
Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
01:53 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб предложил контракт защитнику «Атлетико» Эрмосо
01:36 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт высказался о травме Уокера
00:56 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт оценил игру Майну и других дебютантов сборной Англии
23 Марта
23:42 · Англия. Премьер-лига
Майну дебютировал за сборную Англии
23:25 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Барселона» – единственный клуб, в котором я мечтаю играть»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Амрабат заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А слухи
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 млн евро за топ-вратаря
22:40 · Англия. Премьер-лига
Уокер получил травму в товарищеском матче сборной Англии
22:29 · Англия. Премьер-лига
Осимхен определился со своим новым клубом 2 слухи
22:10 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Гвардиола – лучший тренер в мире»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо: «Опыт игры в Премьер-лиге сделал меня сильнее»
21:10 · Англия. Премьер-лига
Дэвис назвал клуб, за которым следит в АПЛ
21:00 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» всерьёз обсуждают вариант с приглашением Зидана 1
19:58 · Англия. Премьер-лига
Легенды «Ливерпуля» сотворили камбэк в игре с «Аяксом» 1
19:38 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга» ответил, есть ли в России игроки сильнее Мудрика
Все новости
Рекомендуем