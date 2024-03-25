Коке пошёл на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке рассказал, что пошёл на жертвы ради того, чтобы остаться в родном клубе. Капитан «матрасников» согласился на сокращение зарплаты и подписал новый контракт.

«У меня было много вариантов для продолжения карьеры, но я никогда не хотел покидать родной клуб», – цитирует Коке журналист Фабрицио Романо.

Напомним, капитан «Атлетико» провёл за команду более 600 матчей за свою карьеру, что является лучшим показателем в истории «матрасников». В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 32-летний полузащитник отметился 3 результативными передачами в 26 матчах.