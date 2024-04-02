«Атлетико» дожал «Вильярреал» на последних минутах

Набравший отличную форму «Вильярреал» пытался добыть пятую победу подряд в матче с претендующим на место в четвёрке «Атлетико». Сэмуел Лино мог сразу открывать счет, когда с острого угла выбегал на ворота, но кипер ногой отразил удар. У «матрасников» в итоге сработал корнер, после навеса здорово головой пробил Аксель Витсель - 0:1. Маркос Льоренте в касание опасно бил, а здесь уже сейв. Два дальних удара Родриго Рикельме, но минимальные промахи. После скидки Александра Сорлота Херард Морено пробил в никуда в отличной ситуации. Эта же парочка поменялась ролями сразу после перерыва, и Сорлот идеально попал в угол - 1:1. Команды постоянно обменивались моментами, но счет изменился только перед финальным свистком. Сауль Ньигес от линии штрафной метко попал в левый нижний угол - 1:2.

«Атлетико» вернулся на четвертое место, соперник же застрял на экваторе таблицы.