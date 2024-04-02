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«Атлетико» дожал «Вильярреал» на последних минутах

02 Апреля 2024 • 00:12 Комментировать
Вильярреал
1:2
Атлетико М
окончен

Набравший отличную форму «Вильярреал» пытался добыть пятую победу подряд в матче с претендующим на место в четвёрке «Атлетико». Сэмуел Лино мог сразу открывать счет, когда с острого угла выбегал на ворота, но кипер ногой отразил удар. У «матрасников» в итоге сработал корнер, после навеса здорово головой пробил Аксель Витсель - 0:1. Маркос Льоренте в касание опасно бил, а здесь уже сейв. Два дальних удара Родриго Рикельме, но минимальные промахи. После скидки Александра Сорлота Херард Морено пробил в никуда в отличной ситуации. Эта же парочка поменялась ролями сразу после перерыва, и Сорлот идеально попал в угол - 1:1. Команды постоянно обменивались моментами, но счет изменился только перед финальным свистком. Сауль Ньигес от линии штрафной метко попал в левый нижний угол - 1:2.   

«Атлетико» вернулся на четвертое место, соперник же застрял на экваторе таблицы.

Протокол игры  
Вильярреал1:2Атлетико М
  9'Витсель Аксель (0:1)
(1:1) Сорлот Александр50'  
  87'Ньигес Сауль (1:2)
Йоргенсен ФилипМоскера Йерсон  90'Альбиоль Рауль 81' (Педраса Альфонсо ( 81') Манди АиссаКуэнка ХорхеКапу Этьен  27' 65' (Комесанья Санти ( 65') Парехо Даниэль  58'Коклен Франсис 65' (Баэна Алехандро ( 65') Морено Херард 81' (Траоре Бертран ( 81') Сорлот АлександрГуэдеш Гонсалу 71' (Моралес Луис ( 71')
Запасные: Альварес ИкерАхомач ИлиасРомеро КарлосТригерос Мануэль
Облак ЯнВитсель Аксель 66' (Корреа Анхель ( 66') Хименес ХосеМандава РейнилдуЛьоренте МаркосРикельме Родриго 46' (Савич Стефан ( 46') Коке ХорхеРивас Пабло Барриос  62' 84' (Ньигес Сауль ( 84'  90') Лино СэмуелГризманн Антуан  26' 66' (Аспиликуэта Сесар ( 66') Депай Мемфис 66' (Мората Альваро ( 66')
Запасные: Вермирен АртурМолдован ХорациуГабриэль ПаулистаГомис Антонио
01 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вильярреал

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