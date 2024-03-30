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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» отрицают интерес к защитнику «Атлетико»

30 Марта 2024 • 02:13 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1 1.20 X 7.00 2 13.00
01.04 21:45

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо вряд ли окажется в «Интере».

Испанец с высокой вероятностью покинет ряды «матрасников» по окончании сезона, когда подойдёт к завершению действующий контракт. Среди претендентов на Эрмосо назывался «Интер», однако, как сообщает журналист Паскуале Гуарро, «нерадзурри» не планируют подписание 28-летнего футболиста. В миланском клубе отрицают информацию о каком-либо интересе к центрбеку.

Марио Эрмосо провёл 36 матчей за «Атлетико» в текущей кампании, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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