В «Интере» отрицают интерес к защитнику «Атлетико»

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо вряд ли окажется в «Интере».

Испанец с высокой вероятностью покинет ряды «матрасников» по окончании сезона, когда подойдёт к завершению действующий контракт. Среди претендентов на Эрмосо назывался «Интер», однако, как сообщает журналист Паскуале Гуарро, «нерадзурри» не планируют подписание 28-летнего футболиста. В миланском клубе отрицают информацию о каком-либо интересе к центрбеку.

Марио Эрмосо провёл 36 матчей за «Атлетико» в текущей кампании, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.