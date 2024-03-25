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Коке продлил контракт с «Атлетико» официально

25 Марта 2024 • 15:41 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
01.04 22:00

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке продлил контракт с испанским клубом. Об этом «матрасники» сообщили на своём официальном сайте.

Отмечается, что новое соглашение 32-летнего испанца с «Атлетико» рассчитано до середины следующего года с возможностью автоматического продления.

Коке является воспитанником «Атлетико» и выступает за эту команду на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне полузащитник провёл за «матрасников» 39 матчей и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

После 29 туров Ла Лиги «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 55 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Коке

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