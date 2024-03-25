Коке продлил контракт с «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке продлил контракт с испанским клубом. Об этом «матрасники» сообщили на своём официальном сайте.

Отмечается, что новое соглашение 32-летнего испанца с «Атлетико» рассчитано до середины следующего года с возможностью автоматического продления.

Коке является воспитанником «Атлетико» и выступает за эту команду на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне полузащитник провёл за «матрасников» 39 матчей и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

После 29 туров Ла Лиги «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 55 набранных очков.