Новичок «Атлетико» Вермирен высказался об отсутствии постоянной практики

Полузащитник мадридского «Атлетико» Артур Вермирен продолжает адаптироваться в новых условиях.

19-летний игрок пополнил ряды «матрасников» в январе, перебравшись из «Антверпена» за 18 млн евро. На счету бельгийца всего три появления на поле в матчах команды Диего Симеоне – менее 90 игровых минут в сумме.

«Переход из «Антверпена» в «Атлетико» – не такой уж незначительный шаг вверх. Я должен сохранять терпение. Конечно, это непросто, но я должен готовиться как можно лучше, а остальное зависит от тренера. Я усердно работаю, чтобы быть готовым на 100%», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Вермирена, ссылаясь на HLN.