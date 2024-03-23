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Новичок «Атлетико» Вермирен высказался об отсутствии постоянной практики

23 Марта 2024 • 22:23 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
01.04 22:00

Полузащитник мадридского «Атлетико» Артур Вермирен продолжает адаптироваться в новых условиях.

19-летний игрок пополнил ряды «матрасников» в январе, перебравшись из «Антверпена» за 18 млн евро. На счету бельгийца всего три появления на поле в матчах команды Диего Симеоне – менее 90 игровых минут в сумме.

«Переход из «Антверпена» в «Атлетико» – не такой уж незначительный шаг вверх. Я должен сохранять терпение. Конечно, это непросто, но я должен готовиться как можно лучше, а остальное зависит от тренера. Я усердно работаю, чтобы быть готовым на 100%», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Вермирена, ссылаясь на HLN.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антверпен Артур Вермирен ещё теги

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