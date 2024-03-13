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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» продолжает следить за полузащитником «Аталанты»

13 Марта 2024 • 15:09 Комментировать
Ювентус
...
Дженоа
17.03 14:30

Туринский «Ювентус» продолжает следить за полузащитником «Аталанты» Эдерсоном Лоуренсо. По информации от Sky Sport Italia, «старая синьора» рассматривает возможность приобрести 24-летнего бразильца ближайшим летом.

Сообщается, что «Ювентус» впечатлён игрой Эдерсона в нынешнем сезоне. По этой причине клуб намерен побороться за трансфер полузащитника. Отметим, что «старая синьора» ранее была связана с другим хавбеком «Аталанты» – Тёном Копмейнерсом, который оценивается в 60 миллионов евро.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Эдерсона в 35 миллионов евро. В этом розыгрыше Серии А полузащитник записал на свой актив 5 голов и результативную передачу.

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