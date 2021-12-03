Пеллегрини: Сказал футболистам «Бетиса», что мы хотим победить «Барселону»

Наставник «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего поединка против «Барселоны» в Ла Лиге.

По словам специалиста, в команде отличная атмосфера. Игроки нацелены добиться победы в противостоянии с «сине-гранатовыми».

«Барса» под руководством Хави показала неплохие результаты. Они победили в двух матчах. У предыдущего наставника также были неплохие результаты. Сложно провести параллель.

«Барсу» с Хави обыграть сложнее, чем команду Кумана? Не задумываюсь о таком. У них очень хорошие игроки. Команда хочет пробиться в следующий раунд Лиги чемпионов. Будет сложный матч», — цитирует Пеллегрини Mundo Deportivo.

Матч между «Барселоной» и «Бетисом» начнется 4 декабря в 18:15 по московскому времени.