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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пеллегрини: Сказал футболистам «Бетиса», что мы хотим победить «Барселону»

03 Декабря 2021 • 23:40 Комментировать
Барселона
...
Бетис
1.50 4.60 6.00
Через 18 ч. 3 мин.

Наставник «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего поединка против «Барселоны» в Ла Лиге.

По словам специалиста, в команде отличная атмосфера. Игроки нацелены добиться победы в противостоянии с «сине-гранатовыми».

«Барса» под руководством Хави показала неплохие результаты. Они победили в двух матчах. У предыдущего наставника также были неплохие результаты. Сложно провести параллель.

«Барсу» с Хави обыграть сложнее, чем команду Кумана? Не задумываюсь о таком. У них очень хорошие игроки. Команда хочет пробиться в следующий раунд Лиги чемпионов. Будет сложный матч», — цитирует Пеллегрини Mundo Deportivo.

Матч между «Барселоной» и «Бетисом» начнется 4 декабря в 18:15 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Мануэль Пеллегрини
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