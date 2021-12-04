«Барселона» впервые проиграла с Хави на тренерском мостике

В 16-м туре Ла Лиги «Барселона» принимала рвущийся в Лигу чемпионов «Бетис». Первый тайм был не очень событийным, а вот после перерыва арбитр не засчитал гол Мигеля Хуанми, который здорово сыграл на опережение голкипера - вне игры. Усман Дембеле имел с полдесятка моментов, но никак не мог направить мяч в створ, а вот Хуанми не простил соперника и из пределов штрафной открыл счет. Каталонцы так и не отыгрались - первое поражение с Хави у руля.