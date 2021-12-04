«Барселона» впервые проиграла с Хави на тренерском мостике

В 16-м туре Ла Лиги «Барселона» принимала рвущийся в Лигу чемпионов «Бетис». Первый тайм был не очень событийным, а вот после перерыва арбитр не засчитал гол Мигеля Хуанми, который здорово сыграл на опережение голкипера - вне игры. Усман Дембеле имел с полдесятка моментов, но никак не мог направить мяч в створ, а вот Хуанми не простил соперника и из пределов штрафной открыл счет. Каталонцы так и не отыгрались - первое поражение с Хави у руля.
Протокол игры
|79' Хуанми Мигель (0:1)
Тер Штеген Марк-Андре • Дест Серджино • Араухо Рональд • Ленгле Клеман 82' ( Пике Херард ( 82') • Альба Жорди • Гонсалес Нико 42' 59' ( Де Йонг Френки ( 59') • Бускетс Серхио • Гави 36' ( Пуч Рикард ( 36') • Абдессамад Эззалзули 82' ( Де Йонг Люк ( 82') • Депай Мемфис • Коутиньо Филиппе 59' ( Дембеле Усман ( 59')
Запасные: Бальде Алехандро • Юмтити Самуэль • Гарсия Эрик • Нето Мурара • Демир Юсуф • Мингеса Оскар • Тенас Арнау
Силва Руи • Бельерин Эктор • Бартра Марк • Виктор Руис • Морено Алекс • Гуардадо Андрес • Гидо Родригес • 73'Руибаль Айтор 63' ( Тельо Кристиан ( 63') • Каналес Серхио • 12'Хуанми Мигель 81' ( Иглесиас Борха ( 81') • Виллиан Жозе 71' ( Карвалью Вилльям ( 71')
Запасные: Лаинес Диего • Гонсалес Эдгар • Роблес Жоэль • Песселья Херман • Миранда Хуан • Хоакин Санчес • Акуоку Поль • Гонсалес Роберто • Родри Родриго
04 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Араухо неплохо справлялся с атаками огурцов, и Ленгле был неплох, но их контратаки рано или поздно должны были завершится голевой ситуацией.
много пока вопросов. надеюсь, что Хави реализует свой кредит доверия не напрасно и построит хорошую команду. пока что до этого далеко.
Пока тишина у Хави. Всё также Барса остаётся набором игроков играющих каждый сам по себе.
Понятно, что ждать чего то рано, но уж больно всё беспросветно.
Счёт с Баварией будет зависеть исключительно от желания Баварии.