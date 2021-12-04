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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» впервые проиграла с Хави на тренерском мостике

04 Декабря 2021 • 20:15 Комментировать (11)
Барселона
0:1
Бетис
окончен

В 16-м туре Ла Лиги «Барселона» принимала рвущийся в Лигу чемпионов «Бетис». Первый тайм был не очень событийным, а вот после перерыва арбитр не засчитал гол Мигеля Хуанми, который здорово сыграл на опережение голкипера - вне игры. Усман Дембеле имел с полдесятка моментов, но никак не мог направить мяч  в створ, а вот Хуанми не простил соперника и из пределов штрафной открыл счет. Каталонцы так и не отыгрались - первое поражение с Хави у руля.

Протокол игры  
Барселона 0:1 Бетис
    79' Хуанми Мигель (0:1)
Тер Штеген Марк-Андре Дест Серджино Араухо Рональд Ленгле Клеман   82' (Пике Херард (   82') Альба Жорди Гонсалес Нико   42'   59' (Де Йонг Френки (   59') Бускетс Серхио Гави   36' (Пуч Рикард (   36') Абдессамад Эззалзули   82' (Де Йонг Люк (   82') Депай Мемфис Коутиньо Филиппе   59' (Дембеле Усман (   59')
Запасные: Бальде Алехандро Юмтити Самуэль Гарсия Эрик Нето Мурара Демир Юсуф Мингеса Оскар Тенас Арнау
Силва Руи Бельерин Эктор Бартра Марк Виктор Руис Морено Алекс Гуардадо Андрес Гидо Родригес   73' Руибаль Айтор   63' (Тельо Кристиан (   63') Каналес Серхио   12' Хуанми Мигель   81' (Иглесиас Борха (   81') Виллиан Жозе   71' (Карвалью Вилльям (   71')
Запасные: Лаинес Диего Гонсалес Эдгар Роблес Жоэль Песселья Херман Миранда Хуан Хоакин Санчес Акуоку Поль Гонсалес Роберто Родри Родриго
04 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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Бетис Барселона
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
Andi
04 Декабря 2021 в 20:57
ХАВИ нужно время не сразу команда строится.
Pol-black
04 Декабря 2021 в 20:47
не знаю, винить ли в поражении Хави? конечно, часть ответственности на нём. он должен из кучки не самых талантливых игроков создать боеспособную команду. очень трудная задача. в атаке дикие проблемы. Депай выпал из игры (уже в который раз). Коут сегодня тоже полезен не был. Эззазули скорее выбор от безысходности. Альба был хорош, но его активности мало для создания моментов. Дест игру скорее провалил, особенно когда выбрал неправильную позицию когда забивали гол. замена Гави на Пуча ухудшила игру. парнишка постоянно оступался и терял мяч. Дембеле мог обострить игру и в принципе его выход это сделал, но чучелка снова вытворял не пойми что на поле. острые моменты чередовал с детскими ошибками.
Араухо неплохо справлялся с атаками огурцов, и Ленгле был неплох, но их контратаки рано или поздно должны были завершится голевой ситуацией.
много пока вопросов. надеюсь, что Хави реализует свой кредит доверия не напрасно и построит хорошую команду. пока что до этого далеко.
Артур Измаилов
04 Декабря 2021 в 20:33
добро пожаловать в туфталону недофизрук хИви ))) вуахахах)
Pol-black
04 Декабря 2021 в 20:48
сидел бы ты лучше на ветке мадрида.
Артур Измаилов
04 Декабря 2021 в 20:50
еще 2 часа есть))
779
04 Декабря 2021 в 20:20
Снова безыдейная Барса бита упёртым и сплочённым соперником.
Пока тишина у Хави. Всё также Барса остаётся набором игроков играющих каждый сам по себе.
Понятно, что ждать чего то рано, но уж больно всё беспросветно.
Счёт с Баварией будет зависеть исключительно от желания Баварии.
Шарипов Тахир
04 Декабря 2021 в 20:33
Согласен, с тобой, 779. Особенно раздражает то, как пропускаются голы. В контратаку легко убегают игроки Бетиса, а в это время защитники якобы что-то помогают в нападении. Такая организации игры - это похоже на бред безнадежно больного. Первейшая функция защитника это оборона собственных ворот, правильное позиционная игра. В моменте же, когда забивался гол, что делал Дест, метнувшись в центр штрафной. Его зона правый край. И в итоге именно справа и получили гол. Как будто защитники видят беспомощность игроков атаки и полузащиты и пытаются что-то сделать впереди. А как же игровая дисциплина? В общем, соглашусь с тобой 779, что в Мюнхене Барселону ожидает полнейшее фиаско И еще, что можно было ожидать чуда от Хави?!! Нет, конечно, какие у него заслуги. Чемпионство в Катаре?!!!
779
04 Декабря 2021 в 20:38
Всё таки надежда на Хави есть. Слишком разваленное хозяйство ему досталось.
Шарипов Тахир
04 Декабря 2021 в 20:46
Надежда будет при другом наборе игроков, сейчас состав не соответствует команде, которая может бороться за чемпионство Да Лиги!
Pol-black
04 Декабря 2021 в 20:49
Хави - умница. но сейчас в его распоряжении только вот эти игроки, по которым масса вопросов.
Pol-black
04 Декабря 2021 в 21:21
вот что беспросветно - это самое хреновое. сегодня новых идей не было видно от слова "совсем".
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04.12  23:00 Реал Сосьедад ... Реал Мадрид 3.05 3.55 2.32
05.12  16:00 Райо Вальекано ... Эспаньол 2.21 3.25 3.6
05.12  18:15 Эльче ... Кадис 2.13 3.15 3.95
05.12  20:30 Леванте ... Осасуна 2.27 3.4 3.25
05.12  23:00 Сельта ... Валенсия 2.14 3.45 3.5
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