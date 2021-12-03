На днях появлялась информация, что «Ливерпулю» интересен центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо. Оказалось, что данные слухи являются правдивыми, а стороны уже провели первый этап переговоров касательно потенциального трансфера.

Согласно источнику El Nacional, руководство мерсисайдцев контактировало с представителями испанского клуба, а также непосредственно с агентами футболиста. Сообщается, что «Ливерпуль» намерен увеличить уругвайцу зарплату почти в два раза.

Примечательно, что действующее соглашение Араухо с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2023 года. Как итог, «Барселона» может согласиться отпустить своего игрока в январе, чтобы выручить за него как можно больше денег.