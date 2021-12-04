Альба достиг отметки в 400 матчей за «Барселону»

Поединок между «Барселоной» и «Бетисом» запомнился знаменательным событием – защитник каталонцев Хорди Альба вышел на поле с первых минут, достигнув тем самым отметки в 400 матчей за клуб.

Примечательно, что испанец стал лишь 15 игроком в истории, которому удавалось это сделать. Цвета «Барселоны» Альба защищает с 2012 года, перебравшись в то время из «Валенсии».

Также футболист отличается хорошей результативностью, как для представителя оборонительной линии, сумев за практически девять лет записать на свой счет 22 гола и 86 результативных передач.

Отметим, что в первом тайме «сине-гранатовые» пока так и не смогли вскрыть оборону соперника – проследить за развитием событий после перерыва можно на сайте Liveresult.ru, где ведется текстовая онлайн-трансляция противостояния с «Бетисом».