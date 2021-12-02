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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не спешит отдавать своих игроков в «Барселону» - клуб хочет дождаться жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов

02 Декабря 2021 • 14:38 Комментировать (3)
Вест Хэм
...
Челси
4.80 3.90 1.72
04.12 15:30

Стали известны причины, из-за которых были поставлены на паузу переговоры между «Челси» и «Барселоной» по трансферам двух игроков. Речь идет о Тимо Вернере и Хакиме Зиеше, которых намерены переманить к себе каталонцы.

Однако, лондонская сторона пока не спешит со своим решение. Согласно сведениям издания Diario, руководство клуба хочет дождаться жеребьевки плей-офф раунда Лиги чемпионов и узнать, не будет ли «Барселона» прямым конкурентом для них на стадии 1/8 финала.

Впрочем, возможен вариант, при котором «сине-гранатовые» отправятся в Лигу Европы. Это случится, если испанцы не выиграют у «Баварии», а «Бенфика» сможет набрать три очка в поединке с киевским «Динамо» в заключительном туре группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Тимо Вернер Хаким Зиеш
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Ibray
02 Декабря 2021 в 15:38
Ок, Зиеш. Но откуда у Барсы бабки на Вернера. Может они хотят Венгера?
Ando Loko
02 Декабря 2021 в 14:47
Эм, а какая разница?
Если игроки задействованы в одном клубе в ЛЧ, то за другой клуб они уже не сыграют в этой ЛЧ.
Platinum9
02 Декабря 2021 в 15:00
Уже года 2 как могут сыграть за другой клуб
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