«Челси» не спешит отдавать своих игроков в «Барселону» - клуб хочет дождаться жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны причины, из-за которых были поставлены на паузу переговоры между «Челси» и «Барселоной» по трансферам двух игроков. Речь идет о Тимо Вернере и Хакиме Зиеше, которых намерены переманить к себе каталонцы.

Однако, лондонская сторона пока не спешит со своим решение. Согласно сведениям издания Diario, руководство клуба хочет дождаться жеребьевки плей-офф раунда Лиги чемпионов и узнать, не будет ли «Барселона» прямым конкурентом для них на стадии 1/8 финала.

Впрочем, возможен вариант, при котором «сине-гранатовые» отправятся в Лигу Европы. Это случится, если испанцы не выиграют у «Баварии», а «Бенфика» сможет набрать три очка в поединке с киевским «Динамо» в заключительном туре группового этапа.