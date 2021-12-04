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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» дважды вёл в счёте против «Вест Хэма», но проиграл

04 Декабря 2021 • 17:30 Комментировать (4)
Вест Хэм
3:2
Челси
окончен

Борьба за первое место в Премьер-лиге Англии обостряется после результата лондонского дерби между «Вест Хэмом» и «Челси». В середине первого тайма Тьяго Силва здорово сыграл после подачи углового и открыл счет, а в ответной атаке противника вынес мяч с ленточки. Ошибка Эдуара Менди у своих ворот завершилась пенальти, и Мануэль Лансини его реализовал. Тем не менее, на перерыв «синие» ушли, ведя в счете. Это Мэйсон Маунт шикарно завершил резвый прорыв. Впрочем, в начале второго тайма Джаррод Боуэн ударом со средней дистанции снова сравнял счет, а в самой концовке Артур Масуаку здорово стрельнул и принес три очка «Вест Хэму» - 3:2.

Протокол игры  
Вест Хэм 3:2 Челси
    29' Силва Тьяго (0:1)
(1:1) Лансини Мануэль 40'    
    44' Маунт Мэйсон (1:2)
(2:2) Боуэн Джаррод 56'    
(3:2) Масуаку Артур 87'    
Фабьянски Лукаш Доусон Крэйг Зума Курт   71' (Форнальс Пабло (   71') Диоп Исса Цоуфал Владимир Соучек Томаш Райс Деклан Джонсон Бен   45' (Масуаку Артур (   45') Боуэн Джаррод Лансини Мануэль   85' (Бенрахма Саид (   85') Антонио Майкл
Запасные: Ноубл Марк Крал Алекс Влашич Никола Эшби Харрисон Ярмоленко Андрей Ареола Альфонс
Менди Эдуар Кристенсен Андреас Силва Тьяго Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Лофтус-Чик Рубен Жоржиньо II   23' Алонсо Маркос   72' (Пулишич Кристиан (   72') Зиеш Хаким   64' (Хадсон-Одои Каллум (   64') Маунт Мэйсон Хаверц Кай   46' (Лукаку Ромелу (   46')
Запасные: Вернер Тимо Сарр Маланг Баркли Росс Аспиликуэта Сесар Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
04 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Челси Вест Хэм
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Matteo
04 Декабря 2021 в 18:45
Поражение? Неприятно, но дела могут быть еще хуже.
Во-первых, команда явно физически просела, после активного первого тайма, второй выдался куда более слабым на активные действия, в частности жесткого прессинга и активных действий в позиционном нападении. Моейс никогда не был топовым тренером, но с физикой у его команд всегда полный порядок.
Во-вторых, травма Хаверца. Нет никакого совпадения, что с его уходом и заменой Зиеша обострять особо стало некому. Лукаку после травмы казалось еле еле добегал до штрафной соперника, перманентно травмированный и набирающий форму Пулишич был не лучше. Джеймс вроде как недавно выдал очень приличный матч против Ювентуса, но опять же даже он не в состоянии сыграть без микроповреждений 3-4 матча подряд.
Менди явно поплыл после совместного косяка с Жоржиньо и привозом пенальти. При всей крутости молотков, не покидает ощущение жуткой халявности забитых мячей. Один гол откровенный привоз, который можно было избежать даже в последней стадии эпизода, в случае с другим, неловко выставленная мимо мяча нога Рюдигера, ну и третьему голу казалось удивился даже сам Артур, т.к. в эпизоде явно напрашивался пас или навес, но не удар.
Хуже всего не потеря очков, а именно то что Тухель имеет сейчас достаточно уставших и просевших физически игроков, остальные только только оклемались после травм, ну и самые важные игроки в лице Канте, Ковачича и Чилвелла, Хаверца просто недоступны из-за травм. И это притом, что боксинг дэй только только начался.
Andi
04 Декабря 2021 в 17:57
Хороший матч и игра молодцы команды.
Vaisili0k
04 Декабря 2021 в 17:41
Жоржиньо продолжает свой класс доказывать, в матче с Юнайтед гол сделал, а теперь и тут филигранную передачу игроку Вест Хэма выдал! Тухель точно уверен, что Сауль играет ещё хуже бразильца? Может лучше испанца попробовать в полузащите...А так матч - настоящая АПЛ, бьются до конца, стараются, игра напряжённая, порадовал Вест Хэм ещё тем, что после матча с Сити Мойес видимо сделал втык игрокам и те перестали сдаваться, проигрывая в счёте. Заслуженная победа.
Misha_diablo_football
04 Декабря 2021 в 17:40
Во втором тайме синие совсем приуныли, в первом тоже псевдообладатель ЗМ и лучший вратарь ЛЧ принесли гол из ничего своим партнерам. Хаверц и Лукаку совсем разноплановые игроки, первий как двух метровая балерина с мячем которая не умеет играть на втором этаже, а другой как косолапый медведь с мощьной физикой. В общем Вест Хем молодцы респект бились как бойцы...
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окончен Вест Хэм 3:2 Челси
Идет 86 минута Саутгемптон 1:0 Брайтон
Идет 83 минута Ньюкасл 1:0 Бёрнли
Идет 84 минута Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль
04.12  20:30 Уотфорд ... Манчестер Сити 11 6.4 1.26
05.12  17:00 Тоттенхэм ... Норвич 1.4 5.2 7.8
05.12  17:00 Манчестер Юнайтед ... Кристал Пэлас 1.51 4.5 6.4
05.12  17:00 Лидс ... Брентфорд 2.14 3.55 3.4
05.12  19:30 Астон Вилла ... Лестер 2.7 3.5 2.6
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