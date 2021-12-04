«Челси» дважды вёл в счёте против «Вест Хэма», но проиграл

Борьба за первое место в Премьер-лиге Англии обостряется после результата лондонского дерби между «Вест Хэмом» и «Челси». В середине первого тайма Тьяго Силва здорово сыграл после подачи углового и открыл счет, а в ответной атаке противника вынес мяч с ленточки. Ошибка Эдуара Менди у своих ворот завершилась пенальти, и Мануэль Лансини его реализовал. Тем не менее, на перерыв «синие» ушли, ведя в счете. Это Мэйсон Маунт шикарно завершил резвый прорыв. Впрочем, в начале второго тайма Джаррод Боуэн ударом со средней дистанции снова сравнял счет, а в самой концовке Артур Масуаку здорово стрельнул и принес три очка «Вест Хэму» - 3:2.
Протокол игры
|29' Силва Тьяго (0:1)
|(1:1) Лансини Мануэль 40'
|44' Маунт Мэйсон (1:2)
|(2:2) Боуэн Джаррод 56'
|(3:2) Масуаку Артур 87'
Фабьянски Лукаш • Доусон Крэйг • Зума Курт 71' ( Форнальс Пабло ( 71') • Диоп Исса • Цоуфал Владимир • Соучек Томаш • Райс Деклан • Джонсон Бен 45' ( Масуаку Артур ( 45') • Боуэн Джаррод • Лансини Мануэль 85' ( Бенрахма Саид ( 85') • Антонио Майкл
Запасные: Ноубл Марк • Крал Алекс • Влашич Никола • Эшби Харрисон • Ярмоленко Андрей • Ареола Альфонс
Менди Эдуар • Кристенсен Андреас • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Джеймс Рис II • Лофтус-Чик Рубен • Жоржиньо II • 23'Алонсо Маркос 72' ( Пулишич Кристиан ( 72') • Зиеш Хаким 64' ( Хадсон-Одои Каллум ( 64') • Маунт Мэйсон • Хаверц Кай 46' ( Лукаку Ромелу ( 46')
Запасные: Вернер Тимо • Сарр Маланг • Баркли Росс • Аспиликуэта Сесар • Аррисабалага Кепа • Ньигес Сауль
04 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Во-первых, команда явно физически просела, после активного первого тайма, второй выдался куда более слабым на активные действия, в частности жесткого прессинга и активных действий в позиционном нападении. Моейс никогда не был топовым тренером, но с физикой у его команд всегда полный порядок.
Во-вторых, травма Хаверца. Нет никакого совпадения, что с его уходом и заменой Зиеша обострять особо стало некому. Лукаку после травмы казалось еле еле добегал до штрафной соперника, перманентно травмированный и набирающий форму Пулишич был не лучше. Джеймс вроде как недавно выдал очень приличный матч против Ювентуса, но опять же даже он не в состоянии сыграть без микроповреждений 3-4 матча подряд.
Менди явно поплыл после совместного косяка с Жоржиньо и привозом пенальти. При всей крутости молотков, не покидает ощущение жуткой халявности забитых мячей. Один гол откровенный привоз, который можно было избежать даже в последней стадии эпизода, в случае с другим, неловко выставленная мимо мяча нога Рюдигера, ну и третьему голу казалось удивился даже сам Артур, т.к. в эпизоде явно напрашивался пас или навес, но не удар.
Хуже всего не потеря очков, а именно то что Тухель имеет сейчас достаточно уставших и просевших физически игроков, остальные только только оклемались после травм, ну и самые важные игроки в лице Канте, Ковачича и Чилвелла, Хаверца просто недоступны из-за травм. И это притом, что боксинг дэй только только начался.