«Челси» дважды вёл в счёте против «Вест Хэма», но проиграл

Борьба за первое место в Премьер-лиге Англии обостряется после результата лондонского дерби между «Вест Хэмом» и «Челси». В середине первого тайма Тьяго Силва здорово сыграл после подачи углового и открыл счет, а в ответной атаке противника вынес мяч с ленточки. Ошибка Эдуара Менди у своих ворот завершилась пенальти, и Мануэль Лансини его реализовал. Тем не менее, на перерыв «синие» ушли, ведя в счете. Это Мэйсон Маунт шикарно завершил резвый прорыв. Впрочем, в начале второго тайма Джаррод Боуэн ударом со средней дистанции снова сравнял счет, а в самой концовке Артур Масуаку здорово стрельнул и принес три очка «Вест Хэму» - 3:2.