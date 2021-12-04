​Тьяго Силва побил рекорд Дрогба в «Челси»

В субботу «Челси» огорчил своих болельщиков, проиграв дерби Лондона против «Вест Хэма» - 2:3. Один из голов «пенсионеров» на свой счёт записал защитник Тьяго Силва. Гуру футбольной статистики из Opta сообщают о том, что Силва теперь является самым возрастным игроком «Челси», забивавшим в Премьер-лиге. Бразилец расписался в воротах «Вест Хэма» в 37 лет и 73 дня.

Тьяго Силва побил рекорд известного в прошлом форварда «Челси» Дидье Дрогба. В последний раз он забил за «пенсионеров» в Премьер-лиге в 2015 году, когда поразил ворота «Лестера» в возрасте 37 лет и 49 дней.

До конца для субботы «Челси» может покинуть первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.