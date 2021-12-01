«Ну да, Кубок Африки никто не уважает»: Эвра остался недоволен результатами голосования за лучшего вратаря мира

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высказал свое недовольство касательно результатов голосования за звание лучшего голкипера мира по итогам 2021 года. Эксперт считает, что на «Приз Яшина», обладателем которого стал Джанлуиджи Доннарумма, должен был претендовать вратарь «Челси» Эдуар Менди.

«Почему не Менди? Ну да, никто не уважает Кубок Африки, мы же «обезьяны». Но, это единственный турнир, из-за которого футболисты вынуждены покидать свои клубы на три недели», - сказал Эвра в видео на своей странице в «Инстаграм».

Примечательно, что многие также недоумевали, почему Менди не оказалось в списке 30 претендентов на «Золотой мяч» - в прошлом сезоне ему удалось победить с «Челси» в Лиге чемпионов, продемонстрировав невероятные индивидуальные показатели.