​Тухель прокомментировал первое поражение «Челси» в АПЛ с сентября

В субботу «Челси» проиграл в гостях у «Вест Хэма» в дерби Лондона – 2:3. После игры комментарий дал рулевой «пенсионеров» Томас Тухель.

«Я не думаю, что мы провели плохой матч. Всё в порядке, мы могли бы выиграть при таком выступлении. Мы сделали слишком много индивидуальных ошибок – как это было в играх с «МЮ» и «Уотфордом» - и были наказаны. Если хочешь побеждать на таком уровне, нужно минимизировать ошибки. Мы уже говорили об этом.

Мы создали много полумоментов, много раз проникали в штрафную, но иногда нужно немного удачи в виде отскока или свободного мяча.

Нам нужно играть точнее, стабильнее и снизить количество грубых ошибок», - высказался Тухель для BT Sport.

Отметим, что до этого «Челси» проигрывал в АПЛ ещё 25 сентября, когда уступил «Манчестер Сити».