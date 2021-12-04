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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Мойес высказался после победы над «Челси»

04 Декабря 2021 • 18:18 Комментировать
Вест Хэм
3:2
Челси
окончен

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий после победы над «Челси» (3:2) в пятнадцатом туре чемпионата Англии.

«Честно говоря, я не думаю, что мы сыграли очень хорошо. Но мы смогли забить голы. Мы забили команде, которая не пропускает много, и это большая заслуга ребят.

Второй тайм мы провели гораздо лучше, а до перерыва мы были слишком пассивны и покорны. «Челси» - очень качественная команда. Они выиграли Лигу чемпионов из-за уровня, на котором могут играть. Вы можете прессинговать их или держаться от них подальше, но они способны хорошо действовать в обоих случаях», - сказал Мойес BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Дэвид Мойес
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