​Мойес высказался после победы над «Челси»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий после победы над «Челси» (3:2) в пятнадцатом туре чемпионата Англии.

«Честно говоря, я не думаю, что мы сыграли очень хорошо. Но мы смогли забить голы. Мы забили команде, которая не пропускает много, и это большая заслуга ребят.

Второй тайм мы провели гораздо лучше, а до перерыва мы были слишком пассивны и покорны. «Челси» - очень качественная команда. Они выиграли Лигу чемпионов из-за уровня, на котором могут играть. Вы можете прессинговать их или держаться от них подальше, но они способны хорошо действовать в обоих случаях», - сказал Мойес BT Sport.