​Тухель: «У нас ещё две травмы, а Жоржиньо играет с болью»

В субботу «Челси» проиграл в гостях у «Вест Хэма» со счётом 2:3. По ходу игры из-за травм Томасу Тухелю пришлось менять Кая Хаверца и Маркоса Алонсо. После матча немецкий тренер дал комментарий о кадровой ситуации.

«Я понятия не имею, когда в строй вернётся Канте. Нам не хватает не только его, но и Ковачича. А Жоржиньо уже не впервые играет с болью в бедре, и вы можете это видеть.

У Хаверца сильная боль, у Алонсо проблемы со спиной. Это ещё две травмы. Мы должны с этим справиться», - слова Тухеля на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист football.london Адам Ньюсон.

Ближайший матч «Челси» проведёт в Санкт-Петербурге против «Зенита».