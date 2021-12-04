Задержка в переговорах по поводу нового контракта между «Челси» и Жоржиньо может негативно сказаться на возможной пролонгации сотрудничества. Итальянские СМИ сообщают, что в скором времени помешать этому собирается «Ювентус», который следит за полузащитником еще со времен его выступлений за «Наполи».

Согласно источнику Calciomercato, туринцы намерены пригласить Жоржиньо к себе следующим летом и уже обсуждали детали сделки с его агентами. К слову, действующее соглашение 29-летнего футболиста с лондонцами истекает в середине 2023 года.

Отмечается, что «Ювентус» даже будет готов увеличить Жоржиньо зарплату, если к тому времени сумеет избавиться от нескольких игроков своего состава.