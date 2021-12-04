Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 290 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба: «Уверен, что «Барселоне» удастся исправить ситуацию»

04 Декабря 2021 • 22:11 Комментировать
Барселона
0:1
Бетис
окончен

Защитник «Барселоны» Хорди Альба, который достиг отметки в 400 матчей за каталонский клуб, прокомментировал поражение от «Бетиса». Футболист остался разочарован итоговым результатом, но назвал возможные пути возвращения на прежний уровень.

«Мы должны усовершенствоваться. Показываем неплохую игру, но этого недостаточно. Статус «Барселоны» в мировом футболе обязывает нас постоянно побеждать. Сейчас мы изучаем новые концепты после прихода Хави, поэтому я уверен, что игрокам удастся исправить ситуацию. Надо забыть об этом поединке, ведь у нас на неделе важная встреча с «Баварией» в Лиге чемпионов», - приводит слова Альбы испанское издание Marca.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хорди Альба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Севилья 1:0 Вильярреал
окончен Барселона 0:1 Бетис
окончен Атлетико М 1:2 Мальорка
04.12  23:00 Реал Сосьедад ... Реал Мадрид 3.05 3.55 2.32
05.12  16:00 Райо Вальекано ... Эспаньол 2.21 3.25 3.6
05.12  18:15 Эльче ... Кадис 2.13 3.15 3.95
05.12  20:30 Леванте ... Осасуна 2.27 3.4 3.25
05.12  23:00 Сельта ... Валенсия 2.14 3.45 3.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Декабря
22:40 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» провалил концовку матча с «Мальоркой» и остался ни с чем
22:30 · Испания. Ла Лига
​«Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:11 · Испания. Ла Лига
Альба: «Уверен, что «Барселоне» удастся исправить ситуацию»
22:00 · Испания. Ла Лига
​Гави доставлен в больницу, игрока «Барселоны» заменили из-за головокружения
21:08 · Испания. Ла Лига
«Слишком жестокий исход»: Хави не согласен с поражением от «Бетиса»
20:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» лишь дважды забила с игры в четырёх матчах при Хави 1
20:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые проиграла с Хави на тренерском мостике 11
20:05 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» - «Мальорка» - 1:2 (завершён)
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может перехватить у «Барселоны» Лингарда
19:17 · Испания. Ла Лига
Альба достиг отметки в 400 матчей за «Барселону»
18:02 · Испания. Ла Лига
«Севилья» снова вторая после победы над командой Эмери
17:49 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Анчелотти попросил меня специально пропускать голы на тренировках, чтобы у игроков атаки появилась уверенность»
17:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Бетис» - 0:1 (закончен) 4
15:45 · Испания. Ла Лига
«Севилья» - «Вильярреал» - 1:0 (завершён)
13:47 · Испания. Ла Лига
В «Реале» разочарованы игрой трёх звёздных футболистов 7
Все новости
Рекомендуем