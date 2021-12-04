Альба: «Уверен, что «Барселоне» удастся исправить ситуацию»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба, который достиг отметки в 400 матчей за каталонский клуб, прокомментировал поражение от «Бетиса». Футболист остался разочарован итоговым результатом, но назвал возможные пути возвращения на прежний уровень.

«Мы должны усовершенствоваться. Показываем неплохую игру, но этого недостаточно. Статус «Барселоны» в мировом футболе обязывает нас постоянно побеждать. Сейчас мы изучаем новые концепты после прихода Хави, поэтому я уверен, что игрокам удастся исправить ситуацию. Надо забыть об этом поединке, ведь у нас на неделе важная встреча с «Баварией» в Лиге чемпионов», - приводит слова Альбы испанское издание Marca.