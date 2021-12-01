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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике: «Ни за что в жизни не примерял бы футболку «Реала»

01 Декабря 2021 • 20:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.48 4.30 6.90
Через 1 ч. 23 мин.

Несмотря на то, что в последнее время отношения между «Реалом» и «Барселоной» слегка наладились из-за соучастия в проекте Суперлиги, один из лидеров каталонской команды до сих считает мадридцев неимоверно принципиальным соперником. Херард Пике уверил, что не согласился бы выступать за «сливочных» ни при каких обстоятельствах.

«Это невозможно. Никогда, ни за какие деньги. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы я примерял футболку в «Реала». Никогда в жизни. Худший расклад событий», - рассказал Пике во время эфира телепрограммы El Hormiguero.

При этом, раньше футболист уточнял, что неприязнь к игрокам столичного клуба присутствует лишь на футбольном поле. По его словам, в сборной Испании между ними царила совсем другая атмосфера.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Херард Пике
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