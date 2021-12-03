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Чемпионат Испании. Ла Лига

«С миру по копейке»: «Барселона» продает права на название «Камп Ноу»

03 Декабря 2021 • 20:51 Комментировать (1)
Барселона
...
Бетис
1.50 4.60 6.00
Через 20 ч. 32 мин.

По всей видимости, руководство «Барселоны» прибегает к любым возможным мерам, чтобы выбраться из финансового кризиса. Теперь каталонцы готовы продать права на название своего родного стадиона, «Камп Ноу».

О подобных планах рассказал сам президент клуба Жоан Лапорта. Он заявил, что потенциальная сделка будет в теории приносить «сине-гранатовым» около 30 миллионов евро в год.

Более того, во время своего выступления чиновник упомянул об уже пяти имеющихся на руках предложениях. «Это те контракты, которые преимущественно заключаются на длительный срок, 10-15 лет», - цитирует Лапорту издание Marca.

К слову, ранее сообщалось, что сам «Камп Ноу» нуждается в ремонте, ведь некоторые сектора находятся в практически аварийном состоянии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Камп Ноу
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Комментарии (1)
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Ray black
03 Декабря 2021 в 21:36
Можно пойти дальше и продать название команды. Как в Формуле 1.
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