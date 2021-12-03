«С миру по копейке»: «Барселона» продает права на название «Камп Ноу»

По всей видимости, руководство «Барселоны» прибегает к любым возможным мерам, чтобы выбраться из финансового кризиса. Теперь каталонцы готовы продать права на название своего родного стадиона, «Камп Ноу».

О подобных планах рассказал сам президент клуба Жоан Лапорта. Он заявил, что потенциальная сделка будет в теории приносить «сине-гранатовым» около 30 миллионов евро в год.

Более того, во время своего выступления чиновник упомянул об уже пяти имеющихся на руках предложениях. «Это те контракты, которые преимущественно заключаются на длительный срок, 10-15 лет», - цитирует Лапорту издание Marca.

К слову, ранее сообщалось, что сам «Камп Ноу» нуждается в ремонте, ведь некоторые сектора находятся в практически аварийном состоянии.