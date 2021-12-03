В последнем матче «Милана» получил травму капитан и основной защитник команды Симон Кьяер. По предварительным данным, датчанин будет вынужден перенести операцию из-за повреждения связок колена.

В связи с этим, в январе клуб намерен выйти на трансферный рынок с целью найти для футболиста замену. По информации издания Football ML, приоритетным вариантом на данный момент является игрок «Барселоны» Самуэль Юмтити.

Отмечается, что в Каталонии на француза уже не рассчитывают, поэтому без проблем согласятся на предложение «Милана». Таким образом, «сине-гранатовые» также смогут разгрузить зарплатную ведомость.