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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» обратила внимание на форварда сборной Украины слухи

03 Декабря 2021 • 21:56 Комментировать
Бенфика
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Спортинг Л
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Через 0 ч. 16 мин.

Не успел форвард сборной Украины Роман Яремчук пойти на повышение прошлым летом, перебравшись из чемпионата Бельгии в португальскую «Бенфику», как уже в скором времени он может оказаться в гранде испанского футбола.

Как стало известно журналистам Diario Gol, украинец попал на радар скаутов «Барселоны». Каталонцы продолжают искать усиление для атакующей линии, рассматривая не самые дорогие варианты в связи с финансовыми трудностями.

Однако, источник сообщает, что Яремчук не является приоритетной целью «сине-гранатовых». Выше в списке расположились его одноклубник Дарвин Нуньес, а также нападающий «Базеля» Артур Кабрал.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Роман Яремчук
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