Не успел форвард сборной Украины Роман Яремчук пойти на повышение прошлым летом, перебравшись из чемпионата Бельгии в португальскую «Бенфику», как уже в скором времени он может оказаться в гранде испанского футбола.

Как стало известно журналистам Diario Gol, украинец попал на радар скаутов «Барселоны». Каталонцы продолжают искать усиление для атакующей линии, рассматривая не самые дорогие варианты в связи с финансовыми трудностями.

Однако, источник сообщает, что Яремчук не является приоритетной целью «сине-гранатовых». Выше в списке расположились его одноклубник Дарвин Нуньес, а также нападающий «Базеля» Артур Кабрал.