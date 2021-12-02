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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игроки «Барселоны» недовольны, что клуб до сих пор не согласовал новый контракт с Серхи Роберто

02 Декабря 2021 • 18:33 Комментировать
Барселона
...
Бетис
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04.12 18:15

Футболисты «Барселоны» недовольны тем, как клуб обращается с полузащитником Серхи Роберто. Представители команды не понимают, почему каталонцы так долго не могут согласовать новый контракт с 29-летним испанцем.

Они считают, что это неуважительное поведение, ведь Роберто в начале сезона проявил лояльность, согласившись пойти на понижение зарплаты в связи с финансовыми трудностями клуба. Более того, хавбек является одним из капитанов «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что переговоры были поставлены на паузу из-за травмы Роберто – он пробудет в лазарете как минимум четыре месяца. По сведениям издания Mundo Deportivo, некоторые футболисты лично высказали свои претензии директорам «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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