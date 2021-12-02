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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Усмана Дембеле отговаривает игрока продлевать контракт с «Барселоной»

02 Декабря 2021 • 15:48 Комментировать
Барселона
...
Бетис
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04.12 18:15

Продолжается сага вокруг переговоров о продлении действующего соглашения между «Барселоной» и вингером Усманом Дембеле. Статус футболиста в команде изменился после прихода на пост главного тренера Хави Эрнандеса, поэтому каталонцы не намерены отпускать француза бесплатно следующим летом.

Впрочем, сам Дембеле пока не уверен, хочет ли он продолжать выступления за «сине-гранатовых». Ранее сообщалось, что он недоволен условиями, при которых его заработная плата будет зависеть от количества сыгранных матчей, а теперь вингера от пролонгации отговаривает и его агент.

По информации Mundo Deportivo, Дембеле предлагают перебраться в АПЛ, где он сможет выбить себе гораздо более щедрый контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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