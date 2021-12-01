Усман Дембеле отклонил предложение «Барселоны» по новому контракту

Несмотря на то, что после назначения Хави Эрнандеса на должность главного тренера роль Усмана Дембеле в команде должна была измениться, сам француз пока не спешит связывать свое будущее с испанским клубом. Игрок отклонил предложение по новому контракту, взяв паузу на размышление.

Как уверяет издание Sport, на это есть две причины. Первая – вингера действительно привлекает возможность поиграть в английской Премьер-лиге, где интерес к нему проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Вторая – он не доволен условиями соглашения. Как минимум, Дембеле не нравится, что теперь его зарплата в «Барселоне» будет напрямую зависеть от количества сыгранных матчей.

Напомним, что действующий договор футболиста с «сине-гранатовыми» истекает летом следующего года. То есть, он может вступать в переговоры с другими клубами уже в январе.